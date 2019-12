Filippine, è virale la storia della bambina di 11 anni che ha vinto tre medaglie con le finte Nike "cucite" ai piedi

Le sue foto hanno fatto il giro del mondo: sguardo serio, un po' imbronciato, con ai piedi solo delle fasciature. Rhea Bullos è una atleta filippina di undici anni che, ai campionati studenteschi della sua città, Iliolo, ha vinto tre ori correndo praticamente scalza. Ha superato il traguardo dei 400 metri del torneo delle scuole locali, gli 800 metri e la corsa di 1500 metri indossando solo dei cerotti, delle “scarpette” cucite ai piedi, sulle quali è stato disegnato con un pennarello un logo Nike, per imitare le scarpe firmate che non può permettersi. È la terza figlia di una famiglia modesta. I suoi genitori, papà muratore e mamma casalinga, cercano di non far mancare nulla né a lei né ai suoi fratelli. Le scarpe da ginnastica normali ci sono, ma quelle per la corsa, quelle chiodate, costano troppo. Anche se Rhea dice che non le vuole, e che corre scalza per scelta. Come anche gli altri atleti del suo team. A raccontarlo a Repubblica è uno dei suoi allenatori Leone Azufra Tiosayco, che spiega: "Gli abbiamo insegnato che si corre con le scarpe, ma loro comunque tendono a farlo scalzi". L'unico compromesso raggiunto è stata la bendatura dei piedi: almeno così si proteggono. Dopo che la storia è diventata virale, tanti utenti si sono attivati per comprare scarpe e beni di ogni tipo al team.

di Valentina Ruggiu