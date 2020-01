Il coraggio di Neide: con l'atletica salva dalla violenza le donne e i bambini delle favelas

Neide Santos è la fondatrice di 'Vida Corrida', un progetto sociale creato nel 1999 per allontanare le donne e i bambini di San Paolo (Brasile) dalla violenza delle favelas. La corsa le ha cambiato l'esistenza ed è stata la sua ragione di vita ogni volta che la sorte è stata crudele con lei. Prima un'infanzia segnata dagli abusi, poi, da adulta, la morte di suo marito e di suo figlio: il primo ucciso per errore dalla polizia, il secondo per mano di un ragazzino di 14 anni. Ma Neide reagisce e decide di dedicarsi al prossimo e di affrontare in prima persona la violenza che regna nel suo quartiere, Capão Redondo, e lo fa attraverso ciò che la accompagna da una vita: la corsa. Così inizia a organizzare lezioni e gare di atletica leggera, con l'obiettivo di offrire a quante più persone possibili una via di uscita da quel mondo di criminalità.

di Valentina Ruggiu