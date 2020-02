Addio Kobe Bryant, Michael Jordan in lacrime:"Ho cercato di essere il tuo fratello maggiore"

Toccante discorso della leggenda del basket Michael Jordan durante la cerimonia di commemorazione in onore di Kobe e Gianna Bryant tenutasi ieri - 24 febbraio - allo Staples Center di Los Angeles. Il più grande giocatore della storia dell'Nba non è riuscito a trattenere le lacrime nel ricordare la stella dei Lakers:"Kobe per me è stata un'ispirazione. Mi ha fatto comprendere che c'era qualcuno che teneva davvero al mio modo di giocare. Voleva diventare il miglior giocatore di basket in assoluto. Quando l'ho capito, ho fatto di tutto per diventare il miglior fratello maggiore possibile"