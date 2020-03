Basket, il giocatore sovrappeso debutta in Ncaa e segna una "tripla" pazzesca

La gara tra Jackson State e UABP dello scorso 3 marzo resterà una notte indimenticabile per Thomas “Snacks” Lee. Per la squadra di Jackson State si trattava dell’ultima partita casalinga della stagione e così il coach Wayne Brent ha fatto giocare tutti i suoi senior (giocatori arrivati all’ultimo anno e quindi in procinto di lasciare l'ateneo). Tra loro, lo studente manager Thomas “Snacks” Lee, giocatore che non era mai sceso in campo in Ncaa e il cui soprannome deriva dalla sua forma fisica non propriamente atletica. A due minuti dalla fine, i tifosi di Jackson State hanno invocato l'ingresso di "Snacks" cantando il suo nome. A quel punto, Thomas Lee è stato fatto alzare dalla panchina dal coach facendo così il suo ingresso in campo. "Snacks" ha sbagliato tre tiri da tre consecutivi ma a 35 secondi dalla fine ha piazzato una tripla devastante che ha fatto esplodere di gioia l'intero palazzetto. Il giocatore è stato portato in trionfo dai suoi compagni di squadra nonostante Jackson State stesse già vincendo di 22 punti. Il video del suo tiro è diventato in poche ore uno dei post più condivisi sui social