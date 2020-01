Morto Kobe Bryant, a Radio Deejay diceva: "Sono cresciuto in Italia, resterà sempre nel mio cuore"

Più volte l'ex cestista americano, a bordo di un elicottero precipitato in California, è stato ospite di Linus e Nicola Savino a Deejay Chiama Italia. Nel corso di questa intervista, concessa nel 2011, l'ex stella dell'Nba ha raccontato del suo amore per il nostro Paese. Bryant, nato a Philadelphia, è infatti cresciuto in Italia, dove il padre, anche lui ex cestista Nba, ha trasferito tutta la famiglia per continuare a giocare a basket a Rieti. All'epoca Kobe aveva sei anni.