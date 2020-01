Usa, il dramma di Delonte West: da ex stella Nba alla lotta contro la malattia mentale

Una carriera ai massimi livelli dell’Nba, con 432 partite all’attivo e LeBron James come compagno di squadra. Delonte West, ex guardia tiratrice titolare di Celtics, Supersonics, Cavaliers e Mavericks ha avuto una carriera segnata dal bipolarismo che ha distrutto anche il suo matrimonio. Scomparso dai radar del grande basket nel 2012, West è tornato a far parlare di sè nelle ultime 24 ore a causa di due video diffusi in rete. L’ex cestista è stato immortalato in stato confusionale, ammanettato dopo aver subito un brutale pestaggio in strada a Washington. A cura di Sofia Gadici