Anastasi, il funerale a Varese. Gentile: "Vergognoso il mancato minuto di silenzio su tutti i campi"

"Rappresentava l'operaio del sud che migrava verso nord, era l'idolo dei tifosi che erano andati a Torino per lavorare alla Fiat". Parole di Beppe Marotta, ad dell'Inter, per ricordare Pietro Anastasi nel giorno dei suoi funerali nella basilica di San Vittore a Varese. Una giornata di lutto, ma anche di ricordo per tutto il mondo del calcio. Pavel Nedved, Fabio Capello, Roberto Bettega, Claudio Gentile, Gabriele Oriali sono solo alcuni dei grandi nomi che hanno voluto rendere omaggio all'ex attaccante della Juventus e della Nazionale deceduto per le conseguenze di una grave forma di sclerosi laterale amiotrofica, dopo aver dato l'assenso per la sedazione passiva. L'ex bianconero Gentile: "Domenica scorsa solamente i campi di Torino e Lecce hanno fatto un minuto di silenzio per Pietro. Questa è una vergogna"

di Andrea Lattanzi