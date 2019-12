"Insegnagli un altro modo di vivere". Nel consueto spot natalizio dei Colchoneros, un nonno sostenitore dell'Atletico sfida ogni ostacolo e imprevisto per arrivare all'ospedale e accogliere il nipotino appena nato prima del suo "rivale". Un modo per simboleggiare gli sforzi del club per competere ad alti livelli contro le più blasonate Real Madrid e Barcellona.