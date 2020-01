Brasile-Italia, la "rivincita": rigiocata la finale di Usa'94. E stavolta non è finita ai rigori.

A Fortaleza, in Brasile, è andato in scena il remake della finale dei Mondiali del 1994. I calciatori delle nazionali di allora di Italia e Brasile si sono affrontati in una partita amichevole. Questa volta però a vincere sono stati gli azzurri, con un gol di Daniele Massaro. Tanti i campioni di quelle selezioni stellari: da Baresi a Romario, fino a ad Aldair e Zola. Sulle rispettive panchine anche i tecnici dell'epoca: Arrigo Sacchi e Carlos Alberto Parreira.

A cura di Mario Di Ciommo