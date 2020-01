Calcio, l'omaggio di El Shaarawy a De Rossi: l'ultimo discorso con la maglia della Roma

L'ex attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy, ha voluto ricordare il suo ex compagno di squadra e capitano Daniele De Rossi, che ha dato il suo addio al calcio giocato, lasciando il Boca Juniors. Il giocatore italo-egiziano, ora in forza allo Shanghai Shenhua, in Cina, ha pubblicato un video su Instagram in cui si sente l'ultimo discorso motivazionale di De Rossi con la maglia giallorossa: "Per chi ho corso, per chi ho lottato, per chi son morto: Roma, Roma, Roma!!! Mi sono permesso di immortalare questo momento prima della tua ultima partita per mostrare una parte speciale dell'uomo che sei stato all'interno di questo gruppo. Questo sei tu: Gladiatore in campo e fuori.. Grazie per tutto quello che hai fatto Danié! in bocca al lupo...Ti voglio bene", ha scritto El Shaarawy.