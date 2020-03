Coronavirus, anche Insigne canta dal balcone: "Un giorno all'improvviso"

Non c'è solo l'appuntamento delle 18 che coinvolge tutta Italia: sul balcone di casa ci si ritrova anche per iniziative locali. Come quella lanciata dal Napoli, che ha chiesto ai cittadini della città partenopea di affacciarsi alle finestre o uscire sulle terrazze per cantare insieme "Un giorno all'improvviso" alle 19.45. In tanti hanno risposto all'appello, compreso il capitano della squadra, Lorenzo Insigne, che sul balcone di casa ha intonato il ritornello amato in curva.