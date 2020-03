Coronavirus, assalto ai supermercati a Napoli: in fila anche Callejon, Llorente e Ospina

Code in fila ai supermercati nella notte a Napoli dopo l'annuncio dei provvedimenti restrittivi del Governo in tutta Italia. C'erano anche tre giocatori del Napoli in fila davanti ai supermercati partenopei. Questo il video pubblicato dalla moglie del portiere del Napoli, David Ospina, che era in viale Giochi del Mediterraneo, a Fuorigrotta, per la spesa. Llorente e Callejon sono stati riconosciuti dai tifosi all'esterno del Carrefour, aperto 24 ore su 24, a Corso Europa.

Di Pasquale Tina