Coronavirus e sport, le norme degli esperti per i calciatori

Per contenere il contagio da coronavirus, il gruppo scientifico della Federazione Medici Sportivi Italiani ha inviato un documento a tutti i club di Serie A con una serie di norme igienico-sanitarie utili per atleti, dirigenti e personale delle squadre. Sono 21 semplici regole, come quella di non bere dalla stessa borraccia usata da altre persone o evitare di mangiare negli spogliatoi. Ma ci sono anche misure per evitare il contatto con i tifosi e il pubblico.Secondo il decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il campionato di calcio si giocherà fino al 3 aprile a porte chiuse.

A cura di Serena Console