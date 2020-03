Coronavirus, i medici cantano l'inno del Liverpool in ospedale: Klopp si commuove

Sta facendo il giro del mondo il video di un gruppo di medici di un ospedale inglese intenti a cantare la celeberrima “You’ll never walk alone”. I camici bianchi, impegnati a fronteggiare l'emergenza coronavirus, intonano l'inno del Liverpool per incoraggiare i propri colleghi nel reparto di terapia intensiva. Immagini toccanti che hanno commosso l'allenatore dei Reds, Jurgen Klopp. " Ho ricevuto un video - racconta il tecnico tedesco al sito ufficiale del Liverpool - in cui si vedono persone in ospedale, fuori la terapia intensiva cantare 'You'll never walk alone'. Sono scoppiato subito in lacrime". "Ritengo grandioso tutto ciò che stanno facendo, incredibile - ha aggiunto Klopp. Queste persone non solo lavorano ma hanno un grande spirito. Non potrei ammirarle di più di così. Sono abituate ad aiutare gli altri e per farlo si mettono in pericolo aiutando chi sta male”