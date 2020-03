Coronavirus, i tifosi vogliono il 'cinque' ma Klopp si infuria: "Fottuti idioti!"

Nel prepartita del match Liverpool-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, alcuni tifosi si sono sporti dalle tribune per cercare il 'cinque' del tecnico dei Reds Jurgen Klopp. L'allenatore tedesco, già di recente indispettito da un giornalista spagnolo per una domanda sul coronavirus, non l'ha presa bene. Klopp si è girato infatti di scatto verso i tifosi del Liverpool che gli chiedevano il "cinque" urlando: "Tenete indietro quelle mani, fottuti idioti!".