Coronavirus, la Pro Vercelli si ferma: "Meglio perdere a tavolino che rischiare contagio"

La Pro Vercelli dice basta. Alla vigilia del consiglio federale del calcio che deciderà le sorti dei campionati, con un video su Facebook il presidente Massimo Secondo annuncia lo stop ad allenamenti e partite: "Non me la sento di mettere a rischio la salute dei miei giocatori". La squadra, che disputa il campionato di serie C guidata in panchina dall'ex campione del mondo Alberto Gilardino, avrebbe dovuto disputare il derby contro il Novara mercoledì 11 marzo: "Speriamo di poterlo fare quando l'emergenza sarà passata - dice il presidente -. Nel frattempo siamo pronti ad accettare la sconfitta a tavolino, se sarà necessario. Ma speriamo che prevalga il buonsenso".