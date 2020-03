Il ct della nazionale, Roberto Mancini, è il volto della nuova campagna promossa dalla FIGC per sensibilizzare sui corretti comportamenti da tenere durante l'emergenza da coronavirus. È lui a spiegare una delle regole vitali da tenere in questo periodo: "Il nuovo schema della nazionale è 1-1-1: per combattere la diffusione del coronavirus manteniamo almeno un metro di distanza l'uno dall'altro".