D'Aversa: "Gervinho ? Non si è presentato al campo. Una forzatura per essere ceduto"

L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa commenta la vicenda che ha visto al centro Gervinho, attirato dalla generosa offerta economica arrivata dal Qatar. Oggi l'ivoriano non è tra i convocati per la sfida delle 18 in casa del Cagliari. Il tecnico sottolinea: "Grazie al gruppo, Gervinho ha potuto disputare a Parma la sua miglior stagione". Il numeo 27 saluta dunque Parma. E non lo fa nel migliore dei modi, soprattutto nei confronti dei tifosi.