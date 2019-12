Da CR7 a PelÃ©, sui social l'amarcord dei colpi di testa piÃ¹ belli

Non solo Cristiano Ronaldo. Lo spettacolare colpo di testa con cui il fuoriclasse portoghese ha consegnato alla Juventus la vittoria sulla Sampdoria è solo l’ultimo di una serie di gesti atletici entrati nel cuore dei tifosi e degli amanti del calcio. Sui social network gli utenti hanno rievocato alcuni degli stacchi di testa più famosi degli ultimi decenni: da quello di Pelé in Brasile-Italia (finale dei Campionati Mondiali in Messico, 1970) a quello di Marco Materazzi contro la Repubblica Ceca, nel 2006, passando per Gigi Marulla ed Erasmo Iacovone.

a cura di Martina Tartaglino