Inter-Milan, la festa dei nerazzurri nello spogliatoio: "Chi non salta rossonero è"

Dopo un'incredibile rimonta (da 0-2 a 4-2), l'Inter batte il Milan e conquista il derby, agganciando la Juventus al primo posto in classifica. A fine partita, i nerazzurri hanno festeggiato nello spogliatoio come se avessero vinto una finale. "Chi non salta rossonero è", il coro dei giocatori, come si vede nel video postato su Instagram da Romelu Lukaku. Oltre ai calciatori, nello spogliatoio anche il vicepresidente interista Javier Zanetti, il ds Piero Ausilio e il team manager Lele Oriali.