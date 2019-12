Cristiano Ronaldo l'instancabile. La Serie A riprenderà infatti il 5 gennaio 2020 (la Juventus giocherà il 6 contro il Cagliari), ma il fuoriclasse portoghese si allena anche durante le feste di Natale. Eccolo in piscina, nel giorno di Santo Stefano, mentre fa una corsetta in acqua. Come mostrano due schermi, le telecamere subacquee riprendono il fondo della piscina, dove c'è un tapis roulant in movimento.