Juventus, Sarri sul gol di Ronaldo: "Cosa ho pensato? C..o, perché 'cavolo' non rende l'idea!"

Con un'espressione colorita, l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri commenta in conferenza stampa il bellissimo colpo di testa di Cristiano Ronaldo che ha permesso ai bianconeri di vincere 2-1 in casa della Sampdoria: "Al gol di Ronaldo ho pensato la stessa cosa che ho pensato al gol di Dybala: c..o! 'Cavolo' non rende l'idea! Hanno fatto due gol straordinari e sono due giocatori straordinari, questo ti fa capire perché le mie percentuali di vittoria aumentano".