La corsa pazzesca di Haaland in Champions: 60 metri con un tempo (quasi) da record

Il 19enne norvegese del Borussia Dortmund, che già sta facendo parlare di sé per i gol a raffica segnati in campionato e in Champions League, ha stupito gli spettatori di Dortmund-Psg con uno scatto straordinario. L'attaccante acquistato dal Salisburgo, che tutti indicano come futuro top player, è partito dalla sua area di rigore, dove era impegnato in fase difensiva, e ha percorso 60 metri di campo in appena 6,64 secondi. Il calcolo è stato effettuato da Sky Sport Italia, che ha messo a confronto la corsa di Halland con il record del mondo (6,34s) e il record norvegese (6,55s) sulla stessa distanza. Il record del mondo sui 60 metri appartiene al velocista americano Christian Coleman, che li ha corsi in 6,34 secondi nel 2018 ad Albuquerque, durante i Campionati del Mondo indoor di quell'anno.

La partita tra Borussia e Paris Saint-Germain, andata degli ottavi di Champions League, è finita 2-1 per la formazione tedesca, con doppietta proprio di Haaland.