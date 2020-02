Lazio-Inter, Conte e la sorpresa in sala stampa: il giornalista è un suo ex calciatore

Antonio Conte al termine di Lazio-Inter, finita 2-1, ritrova il sorriso in sala stampa. L'allenatore nerazzurro ha ricevuto una sorpresa da un suo ex calciatore, Vitali Kutuzov, ai tempi del Bari. Conte, nonostante la delusione per la sconfitta, quando si è accorto che a fargli la domanda era proprio Kutuzov, ha detto: "Abbiamo vinto il campionato a Bari insieme con il 4-2-4, ti ricordi?". Conte ha fatto riferimento alla stagione 2008-2009, quando - sulla panchina dei pugliesi e con Kutuzov in attacco - ottenne una storica promozione in Serie A.

Al termine della conferenza, i due si sono abbracciati e hanno posato insieme per una foto.