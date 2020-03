Liverpool - Atletico Madrid, lo scherzo sciocco di Diego Costa: tossisce sui giornalisti e ride

Uno scherzo di pessimo gusto quello fatto dall'attaccante dell'Atletico Madrid, Diego Costa, al termine della partita di Champions League vinta contro il Liverpool. Il giocatore brasiliano, davanti ai giornalisti accalcati in cerca di un'intervista, ha fatto finta di tossirgli addosso, ironizzando in un momento particolarmente delicato in seguito all'emergenza coronavirus.

Diego Costa - sostituito dall'allenatore dell'Atletico Madrid Simeone ed uscito dal campo vistosamente arrabbiato per il cambio - non si è comunque fermato a rispondere alle domande dei cronisti. Gli spagnoli hanno vinto 2-3 e, grazie anche all'1-0 della partita d'andata, si sono qualificati per i quarti di finale di Champions League.