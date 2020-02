Milan-Juventus, Sarri: "Il rigore? Con le norme attuali è clamoroso"

"Il rigore? Secondo le norme attuali è clamoroso. Se poi mi chiedessi cosa ne penso delle norme vigenti direi che non mi piacciono". È quanto dichiarato dall'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, al termine della partita di Coppa Italia pareggiata 1-1 contro il Milan a San Siro grazie ad un rigore trasformato da CR7 al 90esimo. Il penalty è stato assegnato dall'arbitro Valeri per un discusso fallo di mano del terzino rossonero Calabria intervenuto di spalle su una mezza rovesciata di Ronaldo. "Però, non è che se a me non piace una legge vado a delinquere perché la ritengo ingiusta. Purtroppo con le regole attuali quello è rigore tutta la vita", ha concluso Sarri.