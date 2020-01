Milano, Ibrahimovic firma col Milan e saluta i tifosi: folla in delirio

Dopo le visite mediche l'attaccante svedese ha raggiunto la sede della società rossonera dove ha siglato il contratto di 6 mesi estendibili di altri 12 in relazione al suo rendimento. Davanti a Casa Milan oltre trecento tifosi in festa che hanno intonato in coro il suo nome e atteso Ibrahimovic per un saluto. Desiderio accontentato dal campione che, seppur dall'interno dell'edificio, si è fatto vedere dai tifosi.

di Andrea Lattanzi