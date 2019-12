Morelos, punta dei Rangers, viene espulso: uscendo mima il taglio della gola ai tifosi del Celtic

Alfredo Morelos, attaccante 23enne dei Glasgow Rangers, è stato espulso al 96' del match contro il Celtic per doppia ammonizione. Uscendo dal campo la punta, che dall'inizio della stagione ha già ricevuto sei cartellini rossi, sembra mimare il taglio della gola all'indirizzo dei tifosi avversari. E' questa l'accusa che corre sui social network, al termine di una gara molto accesa vinta 2-1 fuori casa dai Rangers allenati da Steven Gerrard.

Morelos è un attaccante prolifico: è stato il primo giocatore a segnare 14 gol in una competizione Uefa per club prima di Natale. Si tratta dell'Europa League ancora in corso: il centravanti colombiano ha realizzato 8 reti in 8 partite nelle qualificazioni e 6 reti in altrettante gare nella fase a gironi