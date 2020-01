Mourinho spia gli appunti dei rivali durante il match: "Sono stato scortese con un idiota"

Il repertorio delle frasi memorabili del tecnico portoghese si arricchisce dopo la partita persa dal Tottenham contro il Southampton. Al 78', evidentemente frustrato per l'1-0 in favore degli avversari, Mourinho si è avvicinato alla panchina del Southampton con l'intenzione, apparentemente, di sbirciare tra gli appunti dello staff rivale. Una sorta di provocazione che è costata allo Special One il cartellino giallo. "Ho meritato l'ammonizione perché sono stato scortese - ha detto Mou a fine gara - ma lo sono stato con un idiota". Non è chiaro a chi si riferisse l'allenatore del Tottenham. Quel che è certo è che dopo la sconfitta contro i Saints - la partita è finita 1-0 - gli Spurs sono sempre più lontani dalla zona Champions, con il Chelsea al quarto posto distante ora sei punti