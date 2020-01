Napoli, Gattuso: "Prestazione imbarazzante, ora tutti in ritiro" . Ma in 12 ore la decisione Ã¨ stata ribaltata

"La squadra ha deciso di andare in ritiro questa sera, è stata una decisione loro. Ero convinto che potessero fare una grandissima partita e invece è venuta fuori una prestazione imbarazzante. La delusione più grande è stata vedere la mancanza di veleno, di voglia. Bisogna ripartire soprattutto da questo. Ho visto una squadra che non ha reagito e non ha fatto nulla per mettere gli avversari in difficoltà. Io sono il primo responsabile. Dobbiamo essere bravi a mettere da parte gli alibi. Per me è difficile qua e dare una spiegazione a quello che ho visto stasera". Così Gattuso al termine di Napoli - Fiorentina che si è conclusa 0-2 per i viola. In sole 12 ore è stata poi ribaltata la decisione che - come comunicato da Gattuso nel dopo partita di ieri sera al San Paolo - i giocatori avevano preso di andare in ritiro in vista della gara di Coppa Italia con la Lazio in programma martedì, sempre al San Paolo.