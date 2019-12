Roma, all'improvviso entra Zaniolo: le reazioni dei piccoli tifosi telecronisti per un giorno

Sorpresa di Natale per alcuni piccoli tifosi romanisti, che erano stati invitati negli studi televisivi della sede giallorossa per registrare delle brevi telecronache di partite della Roma. Proprio mentre i giovanissimi 'reporter' raccontano un gol di Nicolò Zaniolo, il centrocampista arriva alle loro spalle per poi sedersi al loro fianco. Tra incredulità ed entusiasmo, le reazioni dei piccoli tifosi sono uno spettacolo.