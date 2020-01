Sorpresa De Rossi: si traveste e vede Roma-Lazio in Curva Sud tra i tifosi

In occasione del suo addio alla Roma, Daniele De Rossi aveva detto in conferenza stampa che sarebbe tornato a vedere la sua squadra del cuore sugli spalti insieme ai tifosi. Promessa mantenuta, e in una delle partite più importanti della stagione: accompagnato da Valerio Mastandrea e da Diego Bianchi, De Rossi ha infatti seguito il derby in Curva Sud. In incognito. Una serie di video, postati su Instagram dalla moglie Sarah Felberbaum, mostrano il lungo e accurato travestimento.