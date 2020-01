Supercoppa di Spagna: Valverde stende Morata, evita il gol e viene eletto migliore in campo

Al 114' della finale di Supercoppa spagnola tra Real Madrid e Atletico Madrid, ancora sullo 0-0, Morata ha l'occasione in contropiede di sbloccare il risultato e di mettere una seria ipoteca, con pochi minuti ancora da giocare, sul trofeo. L'attaccante dell'Atletico però viene steso dal centrocampista avversario Federico Valverde, con una tremenda entrata da dietro, prima che possa raggiungere la porta del Real. Valverde si prende il rosso, l'Atletico non segnerà più e il Real alla fine vincerà la coppa ai rigori. Ironia della sorte, Valverde al termine della partita sarà votato dai telespettatori come "migliore in campo". Il gesto antisportivo è stato giustificato sia dal suo allenatore, Zidane, sia dal tecnico avversario Simeone: "E' stato il momento più importante del match - ha detto l'argentino - Gli ho detto che chiunque al suo posto avrebbe fatto la stessa cosa. Penso che il premio "man of the match" abbia assolutamente senso perché Valverde, con il suo gesto, ha praticamente vinto la partita". Valverde, al termine della gara, si è scusato con Morata: "Gli ho detto che non è bello quello che ho fatto ma che non avevo scelta"