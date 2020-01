Rally Dakar, la duna tradisce Fernando Alonso: la sua auto rotola sulla sabbia

Lo spagnolo, ex pilota di F1 al volante della Ferrari dal 2010 al 2014, è impegnato nel suo primo Rally Dakar a bordo di una Toyota Hilux. Nel corso della 10a tappa Alonso e il suo navigatore Marc Coma hanno subito un incidente non di poco conto: il pilota si è diretto a tutta velocità verso una duna, con l'intenzione di affrontarla sterzando leggermente per superarla nel modo corretto e non rimanere impantanato. Alonso tuttavia ha esagerato con l'acceleratore e la macchina ha superato la duna con troppo slancio, finendo col rotolare sulla sabbia. I due a bordo sono ripartiti poco dopo, nonostante la vettura abbia riportato danni al parabrezza e alle sospensioni