Nuoto, Magnini assolto per doping: "Mi sembra di aver vinto un altro Mondiale, sono felicissimo"

"Mi sembra di aver vinto un altro Mondiale, sono felicissimo perché la verità è venuta fuori", sono le parole di gioia dell'ex nuotatore azzurro Filippo Magnini ai microfoni di Radio Capital dopo la sentenza del Tribunale arbitrale di Losanna che ha annullato la squalifica di quattro anni per doping. "Io ci ho sempre creduto: - ha continuato Magnini - le mie gare, il mio sport mi hanno insegnato a tener duro fino alla fine e questo sicuramente mi è servito". Fondamentale però è stato l'aiuto della fidanzata Giorgia Palmas, della famiglia e di tutte le persone che gli sono state vicino: "Sono state la linfa che mi hanno spinto ad andare avanti". "Oggi - ha concluso - è un giorno di festa perché in questi anni ho avuto un macigno sulle mie spalle che in queste ore è volato via".

Intervista di Emanuele Granelli (Radio Capital)