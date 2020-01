Il trentottenne fuoriclasse elvetico, alle prese con un problema fisico, supera lo statunitense Sandgren al 5° set dopo essere stato a un passo dalla sconfitta. Affronterà in semifinale, per la 50esima volta in carriera, Djokovic. Dopo la rocambolesca partita Federer si è dimostrato anche un grande campione d'umiltà: "Questa non la meritavo, sono stato fortunato".