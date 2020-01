Australian Open, Federer elogia il talento italiano Sinner dopo essersi allenato con lui

"Credo che sentiremo parlare di Jannik Sinner e che lo vedremo sempre più spesso: è un ragazzo d'oro". Roger Federer, durante una conferenza stampa agli Australian Open, risponde così a chi gli domanda cosa pensi del 18enne tennista italiano - attuale numero 82 del mondo - rivelazione della scorsa stagione (l'apice a novembre con la vittoria alle Next Gen Finals a Milano). "Quello che mi piace è che tira con la stessa forza di dritto e di rovescio", ha detto l'ex numero uno al mondo. "Con il tempo e l'esperienza dovrà imparare a scegliere quando lasciare andare il braccio e quando controllare un pò più i colpi, perché non puoi sempre tirare tutto, non è immaginabile pensare che puoi sempre spaccare la palla. Ha anche un ottimo gioco di gambe, soprattutto considerando quanto sia alto. E come tutti i giocatori che coprono bene il campo sa giocare bene sia in difesa che in attacco", ha concluso il tennista svizzero.

Federer, che prima dell'esordio agli Australian Open (dove ha battuto in tre set Steve Johnson) si è allenato sul campo centrale con Sinner, aveva già scambiato alcuni palleggi con il giovane tennista italiano: è avvenuto lo scorso anno a Roma e a Montecarlo.