Incendi Australia, la promessa di Zverev: donerà il montepremi in caso di vittoria degli Australian Open

Durante gli Australian Open, torneo di tennis che si svolge a Melbourne, molti campioni hanno dimostrato la propria generosità alle vittime degli incendi in Australia, aderendo alla raccolta fondi #Aces4BushfireRelief. Tennisti del calibro di Rafael Nadal, Roger Federer e Serena Williams hanno infatti deciso che per ogni ace messo a segno nel torneo, devolveranno in beneficenza una somma di denaro. Tra loro c'è anche il giovane Alexander Zverev, numero 7 del mondo. Il tedesco ha fatto anche una promessa: donerà 10mila dollari per ogni partita vinta e, in più, in caso di vittoria, destinerà l'intero montepremi del torneo (4.120.000 dollari) a tutte le persone che sono state vittime degli incendi.

A cura di Sofia Gadici