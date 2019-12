Tennis, Francesca Schiavone in palestra dopo il tumore: "Sensazione bellissima"

"Primo giorno in palestra: ho fatto bicipiti, tricipiti e deltoidi con due chili. Praticamente come mi scaldavo prima quando avevo il fisico. E' bello ritornare, è una sensazione bellissima. Sono felice". L'ex tennista Francesca Schiavone ha pubblicato una serie di video sulle storie Instagram in cui condivide con i suoi fan tutte le emozioni per essere tornata in palestra dopo aver annunciato di aver sconfitto un tumore maligno